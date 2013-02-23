Отставить не смеяться!

- Полковник Солдатов слушает... Да, здравия желаю, товарищ генерал!... Да... Танк? Конечно есть, мы же танковая дивизия, у нас этих танков, как у дурака фантиков... Нет, Т-34 нет... Т-72 есть, Т-80, Т-90... Т-34 нужен? Не, ну попробую... Что еще? Так, записываю... Ага... Так, день рождения у супруги... Понял, поздравляю... Значит, вы хотите... Так, вы с женой выходите из самолета, к вам подъезжает танк Т-34, вы говорите фразу - "Тебе, Тамара, 34, как танку Т-34!"... Да, оригинально... Ааа, я понял, почему Т-34... А я дурак хотел вам Т-72 предложить... Извините... Так, дальше - на танк, на парашюте спускается... Стас Михайлов???... Не, ну попробуем... И поет - "Все для тебя"... Ну правильно, что же ему еще петь-то... Понял... В это время из дула танка вылезают... розы??... Да обеспечим, товарищ генерал!... Сделаем, день рождения супруги, святое, да... Хотел сроки уточнить, на какую дату подготавливать?... Через 10 минут?... Ээ... Слушаюсь!!...
Полковник положил трубку. - Оппаньки! Оппапулечки!!!... Секунду был в прострации, потом схватился за телефон. В течении следующих нескольких минут произошло несколько разговоров полковника с разными абонентами.
- Алло! Челябинский тракторный? Полковник Солдатов! У вас в музее есть танк Т-34? Да... Просто так не даете?... Понял, перезвоню...
- Алло! Гена! Полковник Солдатов! Ты же на Челябинском тракторном работаешь? Кем?... Конькобежцем?... Денег много плятют тебе? Можешь танком взять? Так, что я тебе за это? Перезвоню...
- Алло! Челябинский тракторный! Снова полковник Солдатов! Дайте зарплату конькобежцу Гене танком Т-34! У вас в музее стоит... Я вам что? Я вам экскурсию за это в этот музей отправлю... Договорились... Танк на ходу этот? Нет? Ладно...
- Алло! АвтоВАЗ? Это же вы заставляется двигаться то, что изначально двигаться не может? У вас есть представитель в Челябинске? Макарыч? Переключите на него? Ага, спасибо... Макарыч? Полковник Солдатов... Макарыч, можешь танк музейный завести?... Я тебе что? Перезвоню...
- Алло! Гена! Снова Солдатов... Хочешь в тренеры человека, который заставляет двигаться то, что не может двигаться?... Договорились? Все, давай...
- Алло, Макарыч! На Зимнюю Олимпиаду в Сочи в составе сборной поедешь?... По конькобежному... Да... Все, заметано, выходи, заводи музейный танк, дуй в аэропорт... Ага, давай...
- Алло! Стас Михайлов? Полковник Солдатов... Хотите 8 концертов в Кремле?... Понял, перезвоню...
- Алло! Кремль! Хотите 8 концертов Стаса Михайлова? 9 хотите? Ну тогда с вас два билета на Стаса... Договорились, все...
- Алло! Стас! Будет 9 концертов в Кремле!... Но для этого вам надо будет спеть для жены генерала песню "Все для тебя", спускаясь на танк на парашюте... Договорились... Поднимайтесь на небоскреб Москва-Сити, на вертолетную площадку, вас сейчас заберут... Ага, все...
- Алло! Вертолетный отряд? Полковник Солдатов... Хотите два билета на Стаса Михайлова?... Но за это вам надо будет поднять Стаса на полтора километра над Москва-Сити... И ждать указаний... Все, перезвоню, хорошо...
- Алло! Отряд истребителей "Стрижи"? Полковник Солдатов... Хотите... поржать?... Да нет, не анекдот... Пролетите сейчас над Москва-Сити на бреющем... с открытой кабиной... Когда? Через 10 секунд будете? Отлично! Хорошо, ага...
- Алло! Вертолетный отряд? Полковник Солдатов... Бросай Михайлова!... Бросай говорю! Все, давай...
- Алло! "Стрижи"? Ну как? Поймали? Узнал кто это? Да, Стас Михайлов... Ха-ха... Как седой?... Ё-маё!... Ладно, скинь его с парашютом над Челябинским аэродромом... Когда там будете? Через две минуты?... Все, я перезвоню...
- Алло! Челябинский пейнтбольный клуб? Полковник Солдатов! Через две минуты в районе аэропорта будет спускаться седой парашютист... Надо ему в голову попасть шариком с краской для волос... Да... Нет, в затылок... А вы за это... В музей всем клубом пойдете... Все, договорились...
Полковник выдохнул. - Осталось самое сложное - розы!
- Алло! Фан-клуб Стаса Михайлова?... У вас есть человек с тонкой 6-ти метровой рукой?... Не кладите трубку.... Да подождите вы... Это ради Стаса!!!... А, уже есть?... Нет, двух не надо... Ну второму скажите, что опоздал... Короче, этот человек должен залезть в танк и когда услышит песню "Все для тебя", он должен подарить цветы Михайлову, через дуло... Да, в районе аэропорта... Через минуту... Да какая вечность? Минута пролетит, не заметите... Да, пока...
Полковник выдохнул еще раз. Потом хлопнул себя по лбу - Надо было сразу фанам звонить! Эти бы и танк достали!
Занавес
(с)